Умер американский молекулярный биолог, лауреат Нобелевской премии Дэвид Балтимор

В США на 88-м году жизни скончался молекулярный биолог, лауреат Нобелевской премии Дэвид Балтимор. О его кончине пишет The New York Times.

Супруга ученого рассказала, что причиной смерти стали осложнения, вызванные несколькими видами рака.

Дэвид Балтимор родился в 1938 году на Манхэттене. Его отец работал в швейной промышленности и продавал женскую одежду, мама изучала психологию и преподавала в колледже Сары Лоуренс.

Когда Дэвид учился во втором классе, семья переехала на Лонг-Айленд, чтобы оба сына могли учиться в школах получше. С младших классов будущий Нобелевский лауреат был звездой в учебе. Как он сам признавался в одном из интервью, ему все всегда давалось легко.

В возрасте 37 лет Балтимор сделал открытие, которое поставило под сомнение существующие принципы биологии и привело к пониманию природы ретровирусов и вирусов, в том числе ВИЧ. В 1975 году получил за это Нобелевскую премию.

Он опроверг так называемую центральную догму, согласно которой информация в клетках передается только в одном направлении — от ДНК к РНК и далее к синтезу белков. Доктор Балтимор показал, что информация может передаваться и в обратном направлении — от РНК к ДНК. Ключевым моментом стало открытие вирусного фермента, называемого транскриптазой, который обращает процесс вспять.

Это открытие позволило лучше понять природу других вирусов, в том числе вируса иммунодефицита человека, которые используют этот фермент. Сегодня генная терапия с использованием неактивных ретровирусов применяется для внедрения полезных генов в ДНК пациентов с целью коррекции генетических заболеваний.

