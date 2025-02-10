От болезни Альцгеймера умер звезда «Доктора Хауса» Брюс Френч

Скончался американский актер театра, кино и ТВ Брюс Френч. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

79-летний артист ушел из жизни в пятницу в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стали осложнения болезни Альцгеймера.

Брюс Френч появился на свет в 1945 году в Айове в семье гробовщика. Он играл в кино с 1970-х: "Даллас", "Частный детектив Магнум", "Блюз Хилл-стрит", "Команда "А", "Беверли-Хиллз 90210", "Доктор Хаус". Последний раз он снимался в 2012-м.

Суммарно его фильмография насчитывает более 150 фильмов и сериалов.

Ранее мы писали, что на 81-м году жизни умер канадский музыкант Кори Крю из дуэта «Кори и Трина».

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