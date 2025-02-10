Опубликовано 10 февраля 2025, 16:501 мин.
От болезни Альцгеймера умер звезда «Доктора Хауса» Брюс Френч
В возрасте 79 лет умер актер из «Доктора Хауса» Брюс Френч.
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Скончался американский актер театра, кино и ТВ Брюс Френч. Об этом пишет The Hollywood Reporter.
79-летний артист ушел из жизни в пятницу в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стали осложнения болезни Альцгеймера.
Брюс Френч появился на свет в 1945 году в Айове в семье гробовщика. Он играл в кино с 1970-х: "Даллас", "Частный детектив Магнум", "Блюз Хилл-стрит", "Команда "А", "Беверли-Хиллз 90210", "Доктор Хаус". Последний раз он снимался в 2012-м.
Суммарно его фильмография насчитывает более 150 фильмов и сериалов.
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