Радовал музыкой всю провинцию: умер музыкант легендарного дуэта «Кори и Трина»

8 февраля в возрасте 80 лет скончался музыкант из легендарного канадского дуэта «Кори и Трина» Кори Крю. О смерти артиста сообщила его дочь Корина.

Женщина не уточнила, что стало причиной смерти отца.

«Пусть он покоится с миром», — коротко написала она в социальных сетях.

Кори родился в Нозерн-Арм и вырос на острове Ньюфаундленд, где он развил свою глубокую любовь к музыке, комедии и повествованию. Наибольшую славу он получил, когда начал выступать в дуэте с женой Триной в Лабрадоре и Ньюфаундленде с 1970 по 1990-е годы, пишет NTV.

«Выступая в Ньюфаундленде и Лабрадоре с 1970-х по 1990-е годы, Кори и его жена Трина радовали своей музыкой зрителей по всей провинции, выпустив вместе четыре альбома», — говорится в некрологе артиста.

Жена музыканта умерла от рака в 2007 году, но артист не бросил музыку и продолжил заниматься творчеством, создав собственное трибьют-медиа. DVD с живыми выступлениями Кори и Трины был выпущен в качестве дани уважения покойной супруге.

Ранее американский актер и режиссер Гари Конклин скончался на 93-м году жизни. Причина смерти пока неизвестна.