Операция длилась почти 100 минут: как врачи боролись за жизнь Армена Саркисяна

Врачи оперировали погибшего Армена Саркисяна почти 100 минут, ушивая поврежденные участки сердца и легкого. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, во время операции Армен был подключен к электрокардиостимулятору. Ему перелили 4 литра крови. Несмотря на усилия врачей, Саркисян не выжил. Глава Федерации бокса ДНР перестал подавать признаки жизни около 12:10, в 12:40 медики констатировали смерть после реанимационных мероприятий.

3 февраля в ЖК «Алые паруса» раздался взрыв, в результате которого погиб Армен Саркисян. У него оторвало часть ноги, были ожоги и травмы, несовместимые с жизнью.

После взрыва СК завел уголовное дело по статьям: покушение на убийство двух и более лиц, убийство двух лиц общеопасным способом и незаконный оборот оружия.

Ранее сообщалось, что к убийству главы Федерации бокса ДНР Саркисяна готовились не менее месяца. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что раненная при взрыве в ЖК «Алые паруса» Дарья Карселадзе уехала из Белгорода из-за обстрелов.