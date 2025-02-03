Пострадавшая при взрыве в ЖК Карселадзе уехала из Белгорода из-за обстрелов

Раненная при взрыве в ЖК «Алые паруса» Дарья Карселадзе уехала из Белгорода из-за обстрелов. Об этом сообщает ИА Регнум.

3 февраля в ЖК «Алые паруса» произошел взрыв, в результате которого погиб Армен Саркисян и пострадала Дарья Карселадзе. Она случайно оказалась в холле ЖК, когда произошло покушение на Армена.

Приятельница Дарьи сообщила, что ранее она жила с мужем в Белгородской области, в поселке Таврово, который неоднократно попадал под обстрелы со стороны ВСУ. Из-за этого семья уехала в Москву.

«Думаю, что Даше просто очень не повезло оказаться в то время в том самом подъезде, где сработало взрывное устройство. Ужасное стечение обстоятельств! Надеюсь, она скоро поправится!» — высказалась собеседница ИА Регнум.

Известно, что потерпевшая — предпринимательница. В Белгородской области на нее зарегистрировано ИП, которое предоставляет услуги в сфере перевозок.

В результате взрыва она получила ранение шеи и перелом голени.

Ранее сообщалось, что к убийству главы Федерации бокса ДНР Саркисяна готовились не менее месяца. Подробности читайте в этой новости.