Проверяют арендаторов квартир: как готовилось покушение на главу Федерации бокса ДНР Саркисяна

Покушение на главу Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна готовилось около месяца. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, неизвестные могли арендовать квартиру в элитном жилом комплексе «Алые Паруса», чтобы следить за Саркисяном и получить беспрепятственный доступ к холлу.

По одной из версий следствия, именно таким образом преступник мог остаться незамеченным для охраны комплекса и консьержки.

В настоящее время всех жильцов дома, особенно тех, кто снимает квартиры, проверяет полиция.

Напомним, утром 3 февраля в подъезде жилого дома на Авиационной улице в Москве произошел взрыв. В результате ранения различной степени тяжести получили четыре человека, один скончался на месте. Главе Федерации бокса ДНР Армену Саркисяну оторвало левую ногу, он был госпитализирован в тяжелом состоянии и через несколько часов умер, не приходя в сознание. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте оружия после взрыва в ЖК «Алые паруса».

Ранее сообщалось, что 41-летний телохранитель Сергей Шкрябатовский был ранен при покушении Армена Саркисяна. Мужчину госпитализировали, он в реанимации. Родственники пострадавшего рассказали, что он охранял и более высокопоставленных лиц, а также пережил уже несколько покушений за карьеру.