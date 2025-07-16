«Спасибо, что не льете слезы»: овдовевшая Исакова обратилась к коллегам на похоронах Мороза

Виктория Исакова на похоронах Юрия Мороза сообщила, что никто «не льет слезы». Слова актрисы передает StarHit.

14 июля скончался режиссер Юрий Мороз, который боролся с раком поджелудочной железы. В последние дни жизни он не мог самостоятельно передвигаться, ему был присвоен паллиативный статус. 16 июля в траурном зале ЦКБ1 состоялась церемония прощания. В числе первых прибывших оказались Виктория Исакова и Дарья Мороз — жена и дочь умершего.

Актрисы были в черном и старались не привлекать к себе внимание. Как сообщает источник, Виктория сохраняла самообладание. Исакова поблагодарила коллег, которые пришли проводить Юрия в последний путь, за то, что они не устраивают истерики.

«Все самое худшее уже случилось. Спасибо, что не льете слезы и не устраиваете концерты», — высказалась артистка.

Напомним, изначально церемония планировалась закрытой и только для самых близких людей.

Ранее сообщалось, что на дочери Юрия Мороза Дарье не было лица за день до смерти режиссера от рака. Подробности читайте в этой новости.