На ней лица не было: дочь Юрия Мороза вышла в свет за день до смерти отца от рака

Дочь скончавшегося после борьбы с раком Юрия Мороза вышла в свет за день до смерти отца. Дарья Мороз появилась на фестивале, но многие заметили, что на ней не было лица. Об этом сообщает «7Дней.ru».

14 июля стало известно, что не стало режиссера сериала «Каменская» Юрия Мороза. Накануне трагедии его дочь Дарья была замечена на публике. Актриса приняла участие в «БеспринцЫпных чтениях» в рамках фестиваля короткой новой прозы, который прошел в саду «Эрмитаж». На мероприятии также присутствовали Константин Хабенский, Максим Матвеев, Катерина Шпица, Нонна Гришаева и другие знаменитости.

Для выхода в свет звездная наследница выбрала белый удлиненный жакет и шорты с белыми сапогами. Многие обратили внимание, что на Дарье Мороз не было лица. Скорее всего, это было связано с ухудшением состояния ее отца, сражавшегося с онкологией. Несмотря на проблемы в семье, артистка не стала отказываться от участия в фестивале.

Примечательно, что жена Юрия Мороза Виктория Исакова также продолжала работать и скрывала диагноз мужа. О болезни режиссера знали только самые близкие.

Напомним, Юрий Мороз ушел из жизни 14 июля в возрасте 68 лет от рака поджелудочной железы. Виктория Исакова выступила с публичным обращением после смерти артиста. Точно также же сообщение опубликовала и дочь режиссера: «Наш прекрасный Юрочка! Папася Юрася. Никак иначе мы его не называли».

Ранее мы писали о том, что церемония прощания с Юрием Морозом пройдет в закрытом режиме.