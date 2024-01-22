«Он надорвался, устал»: названа возможная причина смерти Виталия Вашедского

58-летний актер Виталий Вашедский мог умереть из-за проблем с ЖКТ. Об этом порталу NEWS.ru сообщила актриса театра и кино Ольга Битюцкая.

В беседе с журналистами Ольга рассказала о последних съемках Виталия. По словам знаменитости, совсем скоро состоится премьера военного фильма с участием умершего. Съемки проходили летом 2023 года. Актриса считает, что во время работы в проекте у Виталия «что-то произошло»: «он надорвался, устал».

По информации Ольги, у умершего были проблемы с ЖКТ. «После этот клубок завертелся, и болезни повалились на него», — высказалась знаменитость.

При этом артистка отметила, что коллега никогда не обсуждал с ней проблемы со здоровьем.

Напомним, что о смерти актера сериала «ДМБ» сообщил театр, в котором он играл долгое время. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что умер украинский актер «Джентльмен-шоу» и сценарист «Голых и смешных» Евгений Хаит.