«Есть надежда, что это не так»: отец Яниса Тиммы высказался о смерти сына

Отец скончавшегося Яниса Тиммы надеется, что его сын жив. Об этом сообщает Super.ru.

Баскетбольный тренер и отец Яниса Тиммы Райтис Тимма рассказал, что узнал о смерти сына от друга, который прочитал новость в СМИ. По словам мужчины, у них с Янисом были непростые отношения последние несколько лет.

«Я еще ничего не знаю. Я хочу найти какие-то контакты, я не знаю, с кем мне вообще там связываться. У нас три года были конфликты, я везде заблокирован был. Я не могу вникнуть сразу во всю эту историю. Отношения у нас были ужасные и страшные», — рассказал он.

При этом Райтис надеется, что появившиеся новости о том, что его сын покончил с собой — неправда.

«У меня один друг об этом где-то прочитал в семь утра и все, а сейчас везде уже об этом. Надо бы точно знать, что это он. Может, есть надежда, что это не так», — рассказал он.

Ранее мы писали о том, что обнаружились странные видео Яниса Тиммы, которые он записал за несколько месяцев до смерти.