Одна из создателей «Острых козырьков» Стефани Колли скончалась от терминального рака

Скончалась известная британская художница по костюмам Стефани Колли. Об этом пишет издание Deadline.

Художница умерла в возрасте 60 лет в хосписе в Лондоне. Причиной смерти женщины стало онкологическое заболевание: диагноз «терминальная стадия рака» ей поставили полгода назад.

Стефани Колли родилась в Чешире. Ее карьера началась с работы в швейном цехе BBC. Позднее она создавала костюмы для картины «Карты, деньги, два ствола» режиссера Гая Ричи. Художница также выступала одним из создателей сериалов «Острые козырьки» и «Черное зеркало».

Суммарно фильмография британки насчитывает более 60 проектов.

Ранее мы писали, что в возрасте 74 лет умерла актриса и «королева красоты» Марисела Берти.

Также сообщалось, что после продолжительной болезни скончался актер и режиссер Александр Урбанович.