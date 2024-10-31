«Он очень долго и мучительно боролся»: умер актер Александр Урбанович

Умер актер, режиссер и театральный деятель Александр Урбанович. Информация об этом появилась на портале «Кино-Театр.ру». А близкие сообщили о потере родственника в соцсетях, упомянув продолжительную болезнь.

Знаменитости не стало 30 октября. Пока нет информации о месте и дате похорон.

Александр Урбанович родился в 1946 году. В 1960-х он пришел в Минусинский театр драмы и остался там. Также он окончил Сант-Петербургский государственный университет культуры.

Мужчина был не только актером, но и режиссером в театрах Семипалатинска, Павлодара, Кустаная, Кокчетава, Могилева, Донецка, Таганрога и Орла. В новосибирском театре «Глобус» он представил постановки «Остров сокровищ» и «Театральный роман». В его карьере была также работа в Европе – в Штутгарте, Берлине, Копенгагене.

Близкие в соцсетях отметили, что мужчина ушел из жизни после затяжной болезни – у него был коронавирус.

«Он очень долго и мучительно боролся, ему хотелось жить и отдавать. Ушел легко и без боли. Светлая ему память и пусть ему там будет хорошо и легко», – говорится в сообщении.

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