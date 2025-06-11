«Очень тяжело»: подруга раскрыла возможную причину загадочной смерти поэтессы Инны Тепловой

Поэтессу Инну Теплову, скончавшуюся при загадочных обстоятельствах в возрасте 37 лет, могли убить. Такое мнение выразила ее подруга Мария Чекмазова.

«Мы работали вместе и дружили. Она убита», - заявила женщина в беседе с Абзацем.

По словам Чекмазовой, церемония прощания с Тепловой состоится 12 июня в 12:00 в Похоронном доме Калуги.

«Я очень подавлена этим событием, очень тяжело», – отметила подруга поэтессы.

Напомним, погибшую обнаружила ее мать в квартире после того, как та долгое время не выходила на связь. Обстоятельства смерти поэтессы не разглашаются.

Ранее писатель Захар Прилепин исключил, что девушка могла совершить самоубийство. «Что бы там не было — дико это все», — заявил он.

Также сообщалось о смерти при загадочных обстоятельствах 28-летней полуфиналистки конкурса красоты «Мисс Вселенная Эквадор» Марии Лорены Аргуэлло. Девушка не дожила до свадьбы несколько дней.