Не дожила до свадьбы: умерла при загадочных обстоятельствах 28-летняя «Мисс Эквадор» Мария Аргуэлло

Умерла полуфиналистка конкурса красоты «Мисс Вселенная Эквадор» Мария Лорена Аргуэлло. Ей было 28 лет.

Официальная причина и обстоятельства смерти модели не разглашаются. Также нет данных о том, когда состоятся похороны. В настоящее время полиция расследует ситуацию. Причастность третьих лиц пока исключена.

«Прекрасная принцесса, нет слов, чтобы выразить Вселенной, как сильно мы тебя любим. Сегодня небеса, несомненно, празднуют появление самого прекрасного ангела из когда-либо существовавших», — приводит портал BioBioChile некролог семьи погибшей девушки.

Известно, что Мария Лорена готовилась к свадьбе, которая должна была состояться в ближайшие дни. Убитый горем жених сообщил, что все уже было готово для церемонии, однако невеста скоропостижно скончалась.

Мария Лорена окончила Университет Лас-Америкас в 2024 году и получила диплом врача-хирурга. В этом же году она дебютировала на конкурсе красоты. Аргуэльо заняла 13-е место в финале, победу в котором одержала модель Мара Топик.

Ранее сообщалось, что 5 июня на 44-м году жизни скончалась известная российская художница и скульптор Анна Жёлудь, настоящая фамилия которой — Желудковская. Ее работы хранятся в коллекциях Эрмитажа, Третьяковской галереи и Русского музея, а также в частных собраниях по всему миру.