«Следствие разберется»: Захар Прилепин сообщил о загадочной смерти поэтессы Инны Тепловой

В возрасте 37 лет умерла поэтесса Инна Теплова. Об этом стало известно из соцсетей.

Захар Прилепин в личном блоге 11 июня сообщил о смерти поэтессы Инны Тепловой, ей было 37 лет. Точная причина смерти писательницы неизвестна.

«Необъяснимая гибель: следствие разберётся, это не самоубийство; но что бы там не было — дико это всё», — заявил он.

Прилепин добавил, что вместе с Тепловой выступал во МХАТе и был знаком с поэтессой мимолетно.

Местный Следственный комитет написал о том, что погибшую обнаружила ее мать в квартире после того, как та долгое время не выходила на связь.

Инна Теплова родилась в 1987 году в Костроме. Она являлась членом Союза писателей России.

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