«Ничто не могло устоять перед его талантом»: тяжелобольная Селин Дион об Алене Делоне

Артистка разместила снимок с Делоном, сделанный после совместного исполнения композиции «Paroles Paroles» в 1997 году. На фото актер обнимает певицу, а та счастливо смеется. Дион отметила, что харизма Делона преодолела границы между мечтой и реальностью.

«Ничто не могло устоять перед его талантом соблазнителя со стальным взглядом и улыбкой избалованного ребенка», — заявила певица.

Дион рассказала, что смерть актера невероятно опечалила ее. Знаменитость заверила, что будет шептать себе слова, произнесенные им ей на ухо, и дорожить этим воспоминанием до конца жизни.

Ален Делон скончался накануне в возрасте 88 лет. Уточняется, что актер мирно умер в своем доме во французской коммуне Души, в окружении трех своих детей и своей семьи.

Причина смерти и ее обстоятельства не раскрываются.

Позднее мы писали, что Алена Делона похоронят в часовне на севере Франции рядом с его 35 собаками.