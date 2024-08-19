Алена Делона похоронят в часовне на севере Франции рядом с его 35 собаками. Об этом сообщил зарубежный телеканал BFMTV.

Согласно воле актера, его похоронят на этой неделе на севере Франции в часовне, где покоятся 35 собак. Известно, что за всю жизнь у Делона было более 50 питомцев. Он активно выступал за защиту прав животных.

«Ален Делон будет похоронен в середине недели в Души, департамент Луарэ, где он прожил почти полвека, в строгой конфиденциальности в соответствии с пожеланиями актера. Похороны пройдут в часовне, которую он выбрал заранее», — сообщает источник.

Отмечается, что актер был против пышных похорон. Несмотря на это, рассматривается возможность проведения публичной церемонии с участием его коллег.

Ранее сообщалось, что Ален Делон решил оставить половину своего состояния 33-летней дочери Анушке. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что умер 83-летний актер сериалов «Крестный отец» и «Клан сопрано» Джон Эпри.