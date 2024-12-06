Ушла из жизни актриса Татьяна Ермолаева, сыгравшая Австрийскую в «Трех мушкетерах»

Скончалась заслуженная артистка России Татьяна Ермолаева. Об этом сообщает пресс-служба Томского областного театра кукол и актера «Скоморох».

Актриса умерла в возрасте 75 лет. Причина и обстоятельства смерти, а также место и время прощания, в настоящий момент неизвестны.

«От нас ушла ведущая актриса театра Татьяна Ермолаева. Талантливая, органичная, яркая актриса, посвятившая всю свою жизнь сцене», - скзаано в сообщении театра.

Татьяна Ермолаева родилась 30 марта 1949 года в Финляндии. Работала в театрах Новосибирска, Красноярска, Гродно. В 1981 году пришла в Томский областной театр кукол (с 1987 – «Скоморох»). За годы службы в театре артисткой было создано свыше 50 сценических образов, а сама она сыграла в «Трех мушкетерах», «Марсианских хрониках» и других постановках. В последнее время артистка была занята в двенадцати спектаклях текущего репертуара.

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