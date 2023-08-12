Не смогла сдержать слез: крестница Веры Васильевой расплакалась возле гроба актрисы

В Москве завершилась церемония прощания с легендой отечественного кино и театра Верой Васильевой. Звезда скончалась на 98-м году жизни. Проводить актрису в последний путь приходила ее названая дочь Диана Милославская, передает Пятый канал.

Гражданская панихида по случаю смерти народной артистки СССР проходила в Театре сатиры, где она прослужила не один десяток лет. Во время прощания у гроба Васильевой заметили ее названую дочь. Женщина пришла почтить память дорогого для нее человека и не смогла сдержать слез. Последние дни жизни актриса провела с Милославской на даче в Подмосковье. Ночью актрисе стало внезапно плохо. Ее названая дочь считает, что состояние могло ухудшиться из-за августовской жары. Именно она, по мнению женщины, и привела к скоропостижной смерти артистки.

Также на церемонии была зачитана телеграмма президента России Владимира Путина. Глава государства выразил соболезнования родным Васильевой и высоко оценил ее вклад в развитие отечественного искусства.

Актер Александр Олешко, тоже побывавший на гражданской панихиде, заявил, что умершая коллега является примером достойной жизни для нового поколения. Женщина заключала в себе красоту, талант и нежность. Ее смерть стала невосполнимой утратой для других артистов, фанатов и искусства в целом, отметил актер.