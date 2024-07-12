«Не перезванивайте»: убитый горем Стриженов прокомментировал новость о смерти матери

Известный телеведущий и режиссер Александр Стриженов рассказал, что не может сейчас говорить, комментируя новость о смерти матери — народной артистки России Любови Стриженовой. Об этом пишет NEWS.ru.

Артист попросил журналистов не беспокоить его.

«Я не могу сейчас говорить. Не перезванивайте, — высказался телеведущий.

Любовь Стриженова ушла из жизни в Свято-Троицком монастыре в Чувашии. При жизни артистка работала в МХАТ и вела передачу «Взрослым о детях» на Всесоюзном радио. Вдобавок она сыграла в фильмах «Вечный зов», «Стежки-дорожки», «Каникулы Кроша» и других.

В 2008 году актриса решила кардинально изменить свою жизнь. Она стала монахиней Киево-Николаевского женского монастыря, получив имя Иудифь.

Причина смерти 82-летней Стриженовой в настоящий момент неизвестна.

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