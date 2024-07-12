Ушел из жизни автор песни «Please Come to Boston» Дэйв Логгинс

Скончался номинант на «Грэмми», автор хита 1974 года «Please Come to Boston» Дэйв Логгинс. Об этом пишет Deadline.

По данным источника, 76-летний музыкант ушел из жизни в хосписе Alive в Нэшвилле, штат Теннесси. Причина смерти артиста в настоящий момент неизвестна.

Напомним, Дэйв Логгинс родился и вырос в Теннесси. Он переехал в Нэшвилл, где писал песни для других исполнителей: Three Dog Night, Джоан Баез, Дона Уильямса, Джонни Кэша, Тоби Кита, Вайнонны Джадд и многих других.

Он также написал композицию «Augusta», которой принадлежит рекорд как самой продолжительной спортивной темы в истории. Ее можно было услышать на турнирах по гольфу Augusta Masters.

Истинную славу Логгинсу подарила песня «Please Come to Boston», которая провела две недели на пятой позиции в чарте Billboard Hot 100 в августе 1974 года и одну неделю на вершине чарта Billboard Easy Listening. Трек также номинировали на премию «Грэмми» в категории «Лучшее мужское поп-вокальное исполнение».

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