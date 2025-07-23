Не дожила день до 56-летия: скончалась актриса из фильма с Караченцовым «Наш пострел везде поспел»

Умерла российская актриса Ольга Бачурихина, снявшаяся в фильме с Николаем Караченцовым «Наш пострел везде поспел». Ей было 55 лет.

Сердце актрисы остановилось 20 июля, накануне ее дня рождения. Информация о смерти Бачурихиной появилась на сайте «Кино-Театр.ру». Причины не уточняются.

Ольга Бачурихина родилась 21 июля 1969 года. Выучилась на актрису в ГИТИСе. В кино начала сниматься в 1991 году, сыграв эпизодическую роль в ленте «Шаг вправо… шаг влево…».

Затем она появилась в мистической драме студии «Беларусьфильм» «Ятринская ведьма» и сыграла Сашу в комедии с Николаем Караченцовым «Наш пострел везде поспел».

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