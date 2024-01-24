Названа причина смерти актера из «Улиц разбитых фонарей» Саюталина

В «ТеатрДоме» назвали причину смерти актера Александра Саюталина. Выяснилось, что он скончался от продолжительной болезни. Об этом сообщили в сообществе театра в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, что об уходе из жизни артиста стало известно 23 января. Он умер в возрасте 60-ти лет. В группе компаний «ТеатрДом», с которой сотрудничал Александр, подтвердили эту информацию и отметили, что он долгое время тяжело болел. Вот только диагноз раскрывать не стали.

В некрологе подчеркнули, что Саюталин скончался в совсем небольшом возрасте. Но за свою жизнь он успел построить отличную карьеру. Актер сыграл в более чем 90 проектах. При этом во многих ему доставались главные, а не второстепенные роли.

Ранее умер основатель Boney M, автор хитов Rasputin и Daddy Cool Франк Фариан. Ему было 82 года. Печальные новости подтвердили члены семьи продюсера.

Также недавно скончалась народная артистка Хабаровского края Людмила Блок. Отмечалось, что долгое время она боролась с тяжелой болезнью.