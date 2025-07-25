Названа дата похорон с актером из «Мосгаза» Смирновым

Актера сериала «Мосгаз» Валерия Смирнова похоронят 26 июля. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на пресс-службу Волковского театра.

Прощание и похороны актера Валерия Смирнова состоятся 26 июля в Ярославле в Ритуальном зале по адресу ул. Яковлевская, д. 7, кв. 12. Церемония начнется в 11 часов по московскому времени.

Напомним, Валерий Смирнов скончался 24 июля в возрасте 80 лет. Артист сыграл около 20 ролей в кино и сериалах, среди которых «Котовский», «Огуречная любовь», «Кодекс чести» и «Мосгаз».

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