На 73-м году жизни умер рязанский художник Виталий Петрушов. Об этом сообщает портал 62Инфо со ссылкой на Рязанский союз художников.

24 июля умер 72-летний живописец. Что стало причиной смерти — не уточняется. Прощание с умершим состоится 26 июля в деревне Соха Старожиловского района.

Виталий родился в Чучковском районе, окончил Рязанское художественное училище. Он провел несколько десятков выставок. Его работы были представлены в экспозициях международного масштаба.

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