Актер из «Улиц разбитых фонарей» Датешидзе лечил рак экспериментальными уколами

Умерший актер Кирилл Датешидзе пытался бороться с раком при помощи экспериментальных уколов. Как рассказал его друг Владимир Котов, он до последнего не сдавался, даже когда врачи уже опускали руки. Об этом он сообщил aif.ru.

По словам Котова, звезда «Улиц разбитых фонарей» начинал лечение с химиотерапии. Но в последствии она стала негативно влиять на организм артиста, поэтому медики прервали курс. Из-за низкого уровня гемоглобина Кириллу кололи препараты. А после вновь отправляли на «химию».

«Как мне говорила жена Кирилла, тогда они прямо сказали, что, к сожалению, ничего хорошего его не ожидает. Но он не хотел с этим мириться», - поделился Владимир.

В одной из клиник актеру предложили экспериментальные уколы от рака. Датешидзе согласился. Однако и они не помогли ему справиться с болезнью. До последних дней жизни он находился дома, но затем ему стало плохо. Кирилла увезли в больницу, где он скончался.

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