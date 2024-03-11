Названа дата похорон легендарного советского диктора Светланы Моргуновой

10 марта стало известно о смерти диктора Центрального телевидения СССР Светланы Моргуновой. Народную артистку РФ похоронят на Троекуровском кладбище 14 марта.

Племянник Светланы Моргуновой, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов пояснил, что диктора похоронят 14 марта. Прощание с ней пройдет в храме Троицы Живоначальной при Институте скорой помощи имени Склифосовского.

«В четверг в 12:00 мск пройдет прощание со Светланой Михайловной в „Склифе“, в храме Троицы Живоначальной. Далее похороны на Троекуровском кладбище», — цитирует его ТАСС.

Диктор умерла в возрасте 84 лет. Она уже довольно давно не выходила в свет и вела затворнический образ жизни после того, как потеряла единственного сына. Он скончался четыре года назад, подхватив коронавирусную инфекцию.

Ранее диктор Березин рассказал о предсмертном желании Светланы Моргуновой.