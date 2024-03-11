Ее убило страшное горе: раскрыта причина смерти легендарного диктора Светланы Моргуновой

Диктор Центрального телевидения СССР, телеведущая Светлана Моргунова умерла из-за оторвавшегося тромба. Об этом рассказала ее близкая подруга Вера Мусатова.

Легендарный диктор советского телевидения умерла утром 10 марта.

«Причина смерти — отрыв тромба», — приводит слова Веры Мусатовой ТАСС.

Подруга Моргуновой добавила, что в 2020 году умер сын телеведущей Максим. Это стало для нее ударом. Диктор стала угасать в последние несколько лет.

Вера Мусатова охарактеризовала Светлану как настоящего профессионала своего дела: и по голосу, и по грамотности, и по внешности. Диктор, по ее словам, была очень хорошей и верной подругой.

«Для меня это очень тяжелая потеря», — добавила она.

Как подчеркнул коллега Моргуновой, тележурналист Владимир Березин, вместе с ее смертью ушла эпоха классического телевидения. Он добавил, что диктор всегда хотела к сыну Максу, и это случилось.

Сын диктора умер весной 2020 года от последствий коронавирусной пневмонии. Ему было 52 года.

Народную артистку РФ похоронят на Троекуровском кладбище 12 марта.

Напомним, на момент смерти известному советскому диктору было 84 года.