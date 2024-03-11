«Говорила до последнего дня»: озвучено предсмертное желание Светланы Моргуновой

Диктор Владимир Березин рассказал о предсмертном желании коллеги Светланы Моргуновой. Мужчина признался, что ушедшая на 85-м году жизни знаменитость очень хотела, чтобы телевидение стало добрым. Об этом он сообщил в беседе с mk.ru.

Последние дни своей жизни Моргунова провела дома. Но она не прекращала общение с коллегами. Березин рассказал, что они общались на разнообразные темы, а Светлана делилась с ним своими мечтами. По словам Владимира, диктор не хотела быть на экране.

«Она не рвалась на сцену, понимая свое нынешнее состояние. Человек, который пришёл в пору становления ТВ и там был всегда, должен бы говорить: «Даже если в гробу, но на сцене, на экране!». Но нет – она чётко провела разделение между тем, что было, и тем, что сейчас есть», – поделился Березин.

Он раскрыл, что мечты Моргуновой были связаны с телевидением. Но женщина просто хотела, чтобы оно было таким, которое «задумывалось изначально», чтобы оно было для людей, без лишней рекламы.

«В наших беседах она говорила до последнего дня: «Я так мечтаю, чтобы телевидение было добрым. Мы столько усилий приложили, чтобы сформировать образ телевидения для людей. Мне жалко, что сейчас так все обгадили. Мы что, зря старались?» – вспомнил мужчина.

Березин надеется, что при его жизни мечта коллеги сбудется. Он согласен с тем, что телевидение должно не только информировать, просвещать и развлекать, но и умиротворять.

«Чтобы люди, взяв в руки пульт, не ругались», – добавил он.

Ранее мы писали о том, как выглядела Светлана Моргунова перед смертью. Актер Стас Садальский заявил, что диктор Светлана Моргунова перед смертью перестала быть похожа на себя и превратилась в «прозрачного призрака».