Названа дата и место прощания с актером Романом Мадяновым

Прощание с актером Романом Мадяновым пройдет 27 сентября в Бронницах. Об этом 360.ru рассказал сын артиста Роман.

Проститься с заслуженным артистом России Романом Мадяновым все желающие смогут 27 сентября в Бронницах, по адресу Советская улица, 61, начало церемонии в 12:00.

Отпевание актера состоится в храме Архангела Михаила, добавил сын Мадянова.

Напомним, Роман Мадянов скончался 25 сентября после продолжительной борьбы с раком легкого. Ему было 62 года. Сообщалось, что метастазы обнаружили в почках, селезенке и печени актера.

Ранее мы писали о том, что родные Романа Мадянова на протяжении часа не могли связаться с медиками в день его смерти. Прибывшие на место врачи констатировали смерть артиста в 11:51.

Мы также рассказывали о том, что Роману Мадянову попросили дать звание народного артиста РФ посмертно.