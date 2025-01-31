Народный артист Украинской ССР Анатолий Кривожиха скончался, отметив свое 99-летие

Ушел из жизни советский украинский артист, балетмейстер, хореограф и педагог Анатолий Кривожиха. Об этом пишет украинский портал ТСН.

В декабре балетмейстер отпраздновал свое 99-летие. Причина и обстоятельства смерти народного артиста Украинской СССР не раскрываются.

Анатолий Михайлович Кривохижа появился на свет в селе Копанки. В 1957-м окончил факультет физического воспитания Омского государственного педагогического института физической культуры, в том же году основав ансамбль танца Украины «Ятрань». В рамках коллектива Кривожиха работал как собиратель и пропагандист народного хореографического искусства.

В 1967-м Кривохижа получил звание заслуженного деятеля искусств Украины, в 1971 году он был удостоен ордена Ленина, в 1973-м был награжден званием народного артиста Украинской ССР.

Ранее мы писали, что в Ульяновске скончался телережиссер Вячеслав Сердюк.

Также сообщалось, что на 86-м году жизни умер цирковой артист и актер Станислав Щукин.