На 86-м году жизни умер цирковой артист и актер Станислав Щукин
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На 86-м году жизни умер цирковой артист и актер Станислав Щукин. Об этом сообщает «Российская газета».
29 января скончался клоун, цирковой артист и актер Станислав Щукин. Ему было 85 лет. Причина смерти не раскрывается.
Щукин начал выступать в цирке в 1965 году вместе с Акопом Узуняном. Позже он перешел в коллектив «Цирка на воде», где играл роль боцмана.
С 1972 по 1983 год Станислав Щукин выступал вместе с клоуном Валерием Серебряковым. Также артист снялся в двух картинах: «Город мастеров» и «Клоуны и дети».
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