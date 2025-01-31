В Ульяновске скончался телережиссер Вячеслав Сердюк. Об этом сообщает Telegram-канал «Репортер 73».

В ночь на 31 января в Ульяновске умер телережиссер Вячеслав Сердюк. Причина смерти не раскрывается.

Коллеги режиссера принесли соболезнования родным и близким Сердюка.

«Больше всего Славе в работе нравилось ощущение сказочной лёгкости, это его цитата „Телевидение — это волшебство, значит, все мы немножко волшебники!“ Он многое не успел, его будет не хватать всем, кто его знал, друзьям и коллегам», — сказано в некрологе.

Вячеслав Сердюк работал на ГТРК «Волга», а после стал сотрудничать с телеканалом «Репортер 73».

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