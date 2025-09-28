Народная артистка Башкирии Ниля Байрамгулова умерла на 78-м году жизни. Об этом сообщает газета «Кумертауское время».

Певица Ниля Байрамгулова скончалась в Уфе в возрасте 77 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Прощание с артисткой состоится 29 сентября в 11:00 в Башкирской государственной филармонии.

Ниля Байрамгулова родилась в 1948 году. Она получила образование в школе-интернате, а после смогла окончить музыкальное училище и факультет хорового дирижирования Уфимского государственного института искусств.

Байрамгулова пела в хоровой капелле имени Тагира Сайфуллина при Башкирской государственной филармонии.

Ранее мы писали о том, что в Москве началась церемония прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном.

Мы также рассказывали о смерти на 80-м году жизни актера из сериала «Тайны следствия» Александра Иовлева.