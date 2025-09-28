Венок от семьи Песковых и звезды в трауре: в Москве прощаются с Тиграном Кеосаяном
© Starface.ru
В Москве началась церемония прощания с Тиграном Кеосаяном. Об этом сообщает StarHit.
Сегодня в Армянской Церкви на Олимпийском Проспекте в Москве прощаются с актером и режиссером Тиграном Кеосаяном. Хотя церемония официально начнется только в 15:00, у храма уже собираются поклонники творчества Кеосаяна. Журналисты обратили внимание, что у стен церкви выставлены венки — на одном из них написано «От семьи Песковых».
На закрытую часть церемонии прощания уже приехали родные и близкие Кеосаяна. Был замечен также режиссер Игорь Угольников.
Напомним, Тигран Кеосаян скончался 26 сентября после девяти месяцев комы. У режиссера были проблемы с сердцем — он перенес несколько инфарктов и клиническую смерть.
Ранее мы писали о том, что Эмир Кустурица поддержал Маргариту Симоньян после смерти Кеосаяна.