Умер на 80-м году жизни актер из сериала «Тайны следствия» Александр Иовлев

Умер актер Александр Иовлев, известный по сериалу «Тайны следствия». Он не дожил чуть больше двух месяцев до 80-летнего юбилея.

Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Известно, что сердце актера остановилось в понедельник, 22 сентября. Церемония прощания состоялась 27 сентября в Центральном зале крематория в Санкт-Петербурге.

«Не стало нашего мастера, педагога, актёра, режиссёра, композитора и прекрасного человека Александра Вениаминовича Иовлева. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра Вениаминовича», - говорится в некрологе театрального центра «За черной речкой».

В 1973 году Александр Иовлев окончил режиссерский курс Ленинградского института театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). После получения диплома работал главным режиссером Самарского ТЮЗа.

В 1999 году пришел в «Театр за черной речкой», а также вел преподавательскую деятельность в СПбГУ.

В начале 2000-х начал кинокарьеру. Он снимался в сериалах «Тайны следствия», «Омут», «Тамбовская волчица», «Попытка к бегству» и других.

