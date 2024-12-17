Накануне гибели экс-супруг Анны Седоковой написал дату своей смерти под ее фото

Напомним, баскетболист ушел из жизни в ночь с 16 на 17 декабря. Ему было 32 года. Янис тяжело переживал разрыв с певицей, в его соцсети регулярно появлялись грустные посты.

Ранее певица Анна Седокова вышла на связь в слезах после смерти экс-мужа Яниса Тиммы. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что баскетболист Янис Тимма хотел остаться в Петербурге накануне смерти.