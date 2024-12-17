Накануне гибели экс-супруг Анны Седоковой написал дату своей смерти под ее фото
© Starface.ru
Накануне гибели экс-супруг Анны Седоковой написал дату своей смерти под ее фото. Скриншот с роковым комментарием публикует Telegram-канал Светские хроники.
16 декабря Анна Седокова отметила 42-летие. Несмотря на развод, Янис Тимма трогательно поздравил певицу, опубликовав совместный кадр. Кроме того, как утверждает источник, под одной публикацией спортсмен оставил комментарий с датой своей смерти: «02.07.92 — 16.12.24».
Спустя время баскетболист удалил роковое высказывание.
Напомним, баскетболист ушел из жизни в ночь с 16 на 17 декабря. Ему было 32 года. Янис тяжело переживал разрыв с певицей, в его соцсети регулярно появлялись грустные посты.
Ранее певица Анна Седокова вышла на связь в слезах после смерти экс-мужа Яниса Тиммы. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что баскетболист Янис Тимма хотел остаться в Петербурге накануне смерти.