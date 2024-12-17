«В каком аду я жила»: Анна Седокова вышла на связь в слезах после смерти экс-мужа Тиммы

Певица Анна Седокова вышла на связь в слезах после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы. Звезда обратилась к поклонникам и заявила, что последние годы «жила в аду». Она высказалась о том, что хочет уберечь своего сына от потока информации.

Исполнительница опубликовала в соцсетях видео, на котором предстала со слезами на глазах. Анна еле говорила и периодически задыхалась. Она сказала, что не понимала раньше, как люди в такой ситуации могут снимать себя на камеру, но сама же это сделала.

«Вы не представляете в каком я аду жила последние годы. Я должна просто спасти своего ребенка от этой информации», – сказала певица.

Анна попросила не беспокоить её семью, у знаменитости есть маленький ребёнок и она не хочет, чтобы он узнал о произошедшем. Дети Седоковой тепло относились к Тимме, а сам он часто выкладывал семейные видео с ними.

Напомним, что в ночь с 16 на 17 декабря ушел из жизни экс-супруг Анны Седоковой. Его тело нашли в центре Москвы в многоэтажном доме. По информации источника, рядом с баскетболистом был найден его телефон, на заставке которого оставлена фраза: «Позвоните Анне».

Известно, что Янис тяжело переживал развод с артисткой. После расставания он писал грустные посты в соцсети и обвинял Анну в меркантильности.

Ранее мы писали о том, что последние минуты жизни экс-мужа Анны Седоковой попали на камеру домофона.