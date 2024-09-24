Начальник пожарного отряда Горловки Сергей Никитенко погиб после обстрела. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Донбассе.

По информации источника, Сергей и его подчиненные тушили дом в Никитовском районе, где произошел взрыв. В результате обстрела мужчина скончался, и два сотрудника МЧС госпитализированы.

Отмечается, что погибший работал пожарным 26 лет. Он был награжден орденом «За заслуги перед Республикой» III степени.

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