Отправился в качестве добровольца: прошедший Афганистан певец Стас Юрко погиб в зоне СВО

Исполнитель военно-патриотических песен Стас Юрко погиб в зоне проведения специальной военной операции. О смерти артиста сообщил Комитет по делам воинов-интернационалистов государств-участников СНГ.

При каких обстоятельствах погиб Юрко не раскрывается. Певец в первую очередь известен исполнением военно-патриотических композиция, большая часть из которых посвящена войне в Афганистане.

Сам мужчина служил на территории восточного государства во времена СССР. По образованию Юрко не был профессиональным артистом, он занимался радиомонтажом, юриспруденцией и муниципальным управлением.

Также Стас возглавлял логистическую компанию и увлекался боевыми искусствами. НА СВО он пошел добровольцем.

Ранее сообщалось о смерти известного российского пианиста и педагога Виктора Лядова. Информация об это появилась на сайте Московской консерватории.