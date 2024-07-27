Последние минуты его жизни попали на камеру: участник СВО умер в отделении полиции

Вернувшийся из зоны СВО боец погиб в Махачкале. Его жестоко избили сотрудники полиции. Кадры издевательств попали на камеру видеонаблюдения, передает Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, 48-летнего мужчину задержали у дома. Он находился в неадекватном состоянии — бегал с ножом и не узнавал собственную мать. Вскоре дебошир оказался в полицейском участке.

На тот момент боец СВО уже чувствовал себя неважно. Ситуация ухудшилась, когда один из сотрудников навалился на махачкалинца, а тот начал оказывать сопротивление. В итоге его стали избивать четверо сотрудников, в том числе они использовали электрошокер.

Через какое-то время мужчина обмяк и перестал подавать признаки жизни. На место прибыли врачи скорой помощи, но они не смогли реанимировать задержанного.

Ранее в Томской области мужчина выстрелил в знакомого. Он сделал этого для того, чтобы попасть из колонии на СВО.