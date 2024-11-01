Опубликовано 01 ноября 2024, 12:451 мин.
На Троекуровском кладбище открыли памятник Ирине Мирошниченко
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На Троекуровском кладбище открыли памятник Ирине Мирошниченко. Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости.
1 ноября 2024 года на Троекуровском кладбище появился памятник народной артистке России. Родственники и друзья актрисы выступили с инициативой о создании монумента. Его автор — скульптор Салават Щербаков.
Мирошниченко известна по ролям в фильмах «Андрей Рублев», «Вам и не снилось», «Я шагаю по Москве».
Ранее Марина Коташенко рассказала о замене эскизов памятника Александру Градскому. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что ученица Градского оценила памятник певцу.