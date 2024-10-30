«Не должно быть вычурного стиля»: любимица Градского Воробьева оценила памятник певцу

Победительница шоу «Голос» Александра Воробьева поделилась мнением о новом памятнике певцу Александру Градскому. Она отметила, что считает монумент «идеальным вариантом». Об этом она рассказала порталу «Страсти».

В новом интервью ученица Градского поделилась, что не забывает о своем наставнике. Каждый год она приходит к нему на могилу. Недавно вдова артиста, наконец, облагородила место его захоронения и установила памятник. По мнению Александры, он получился действительно хорошим.

«Мы каждый год, каждый день рождения приходим, конечно же, к нему. А его могилой наследники должны заниматься, — поделилась певица. — Безусловно памятник получился очень лаконичным. Я считаю, что это идеальный вариант, который отображает, каким был Александр Борисович. Он по-особенному относился к себе на сцене, из декораций у него могла быть только стойка микрофона и фонарь. Мне кажется, эта строгость отлично гармонирует с тем, каким был маэстро! Здесь не должно быть вычурного стиля, чего-то громоздкого».

Отметим, что Воробьеву называют любимицей Градского. Связано это с тем, что он продолжил с ней общаться и работать даже после завершения «Голоса». Она также выступала в его театре, который был его детищем.

«Это было его местом силы, которое он строил 25 лет, вложил очень много туда сил моральных и финансовых, следил за каждым световым и звуковым прибором. Он очень радовался гостям, которые приходили к нему в театр снять в аренду помещение. И смотрел всегда такими детскими глазами, с радостной и искренней улыбкой», - поделилась Александра.

Интервью с Александрой Воробьевой для «Страсти» читайте на нашем сайте.