Марина Коташенко рассказала о замене эскизов памятника Александру Градскому. Об этом сообщает StarHit.

В конце октября состоялось тайное открытие памятника Александру Градскому. Как оказалось, монумент отличается от тех эскизов, которые ранее показывал старший сын певца. Теперь на могиле Градского находится памятник в черных тонах, и, по словам Коташенко, выбор цвета не случаен. Марина назвала артиста скромным человеком, который любил темные тона и лаконичность.

«Александр Борисович всегда был очень лаконичен, выходя на сцену: черный фон, черная рубашка, гитара и его голос. Он считал, если артисту есть, что сказать со сцены, то ему не нужны никакие украшательства. Поэтому и памятник мы хотели сделать лаконичным. Мне кажется, таким, как на этой фотографии, его запомнили зрители», — высказалась вдова Градского.

Примечательно, что на открытие памятника Коташенко пришла не одна, а с сыновьями от союза с певцом.

Ранее Коташенко ответила, почему не пошла на мировое соглашение с детьми Градского. Подробности читайте в этой новости.