На Сахалине от пулевого ранения погиб настоятель храма, иеромонах Димитрий
На Сахалине от пулевого ранения погиб настоятель храма, иеромонах Димитрий. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин — точка отсчета».
30 августа в Макаровском районе Сахалинской области священник пошел с охотником в лес, чтобы установить поклонный крест. Сопровождающий иеромонаха мужчина взял с собой ружье для защиты от медведей. В результате неосторожности оно выстрелило. Полученная травма оказалась для россиянина смертельной.
На данный момент СК выясняет обстоятельства произошедшего.
Иеромонах Димитрий 30 лет посвятил пастырскому служению на Сахалине.
