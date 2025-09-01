На Сахалине от пулевого ранения погиб настоятель храма, иеромонах Димитрий. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин — точка отсчета».

30 августа в Макаровском районе Сахалинской области священник пошел с охотником в лес, чтобы установить поклонный крест. Сопровождающий иеромонаха мужчина взял с собой ружье для защиты от медведей. В результате неосторожности оно выстрелило. Полученная травма оказалась для россиянина смертельной.

На данный момент СК выясняет обстоятельства произошедшего.

Иеромонах Димитрий 30 лет посвятил пастырскому служению на Сахалине.

