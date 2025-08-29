На 88-м году жизни скончалась российская писательница-историк Ирина Зорина

Российская кандидат исторических наук, писательница Ирина Зорина ушла из жизни в возрасте 87 лет. О ее смерти сообщил в своем Telegram-канале историк Николай Подосокорский.

Ирина Зорина родилась в 1938 году в Перми. Окончила исторический факультет МГУ. С 1960 по 1993 года работала в Отделе развивающихся стран ИМЭМО. Также была переводчицей на Кубе.

В 1968 году защитила кандидатскую диссертацию «Христианско-демократическая партия Чили: идеология и политика».

Вышла замуж за общественного деятеля Юрия Карякина, с которым познакомилась во время работы в пражском журнале «Проблемы мира и социализма». Автор состояла в союзе писателей России и союзе писателей Москвы.

За всю карьеру написала более тысячи статей, перевела с испанского книги о короле Хуане Карлосе и королеве Софии, а также «Достоевский между Россией и Западом».

Ее последнее произведение вышло в 2020 году. В мемуарах «Распеленать память» она вспоминала о таких выдающихся личностях, как Владимир Высоцкий, Эрнст Неизвестный и других.

Ранее мы писали о смерти литературоведа, президента Российского общества писателя Федора Достоевского Бориса Тихомирова.