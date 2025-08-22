«На публике старался не показывать»: что усугубило болезнь умершего Евдокимова

Знакомые Ярослава Евдокимова сообщили, что у него обострилась болезнь из-за пережитого стресса. Слова инсайдеров передает mk.ru.

22 августа стало известно о смерти Ярослава Евдокимова, который боролся с раком легких. В последние годы карьера артиста пошла на спад из-за отмены концертов. Ярослав, привыкший к общению с публикой, переживал стресс, из-за которого обострилась болезнь.

«Он переживал сильный стресс, хотя на публике старался этого не показывать. На фоне переживаний обострились и проблемы со здоровьем. В итоге случилась трагедия», — сообщили инсайдеры.

Примечательно, что при жизни журналисты пытались связаться с певцом, но тот отказывался от диалога. За него отвечала помощница и сообщала, что он не дает интервью.

