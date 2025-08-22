Исполнитель хита «Фантазер» Евдокимов оставил многомиллионное состояние: кому достанется наследство

Исполнитель песни «Фантазер» Ярослав Евдокимов, скончавшийся от рака легких в возрасте 78 лет, оставил родным многомиллионное наследство.

Как пишет aif.ru, артист оказался владельцем элитной двухкомнатной квартиры в переулке Сивцев Вражек, стоимость которой составляет порядка 75 миллионов рублей. При жизни Евдокимов рассказывал, что жил в охраняемом доме в районе Арбата. Он отмечал, что его соседями в основном были генералы, адмиралы и их дети.

Кроме того, исполнителю хита «Фантазер» принадлежали квартира и дача в Минске. При этом известно, что в квартире проживает его дочь.

Наследство артиста предстоит поделить между собой родственникам. С последней супругой Ириной он расписался в 2018 году. От первого брака у него остались сын Алексей, от второго – дочь Галина.

Напомним, Ярослав Евдокимов умер 22 августа в Минске. Последние дни жизни артист провел в реанимации. Несколько лет он боролся с раком правого легкого.

В 2024 году Ярослав Евдокимов, назвавший Россию «уродиной», покинул страну. Долгое время он продолжал зарабатывать на корпоративах и ностальгических мероприятиях, однако общественникам удалось добиться отмены мероприятий с его участием. Известно, что Ярослав Евдокимов родился на Украине, а в 1996 году переехал в Москву и получил российское гражданство.