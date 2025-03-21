На надгробной табличке певца Бедроса Киркорова перепутали дату смерти

На надгробной табличке певца Бедроса Киркорова нашли ошибку. При изготовлении ритуальщики перепутали дату смерти.

На ошибку обратило внимание издание NEWS.ru.

Известно, что 92-летний народный артист РФ умер 18 марта. Однако на одной из двух табличек было указано 19 марта. На табличке также указан номер участка, где расположена могила артиста - №21.

Напомним, Бедроса Киркорова похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище. На траурной церемонии присутствовали певцы Александр Буйнов, Стас Михайлов. Проститься с Киркоровым-старшим приехала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

На прощании Филипп Киркоров рассказал, что перед командировкой отец подарил ему фамильный перстень. Бедрос просил надеть украшение и передавать дальше из поколения в поколение.