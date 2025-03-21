Певец Филипп Киркоров рассказал про перстень, который отец передал ему перед смертью. Подробности узнала корреспондент сайта «Страсти».

«Перед отъездом я к нему заглянул. Он снял со своей руки этот перстень, который ему достался от его отца. И сказал: «Надень, пожалуйста, я хочу это передать, это фамильный перстень, инициалы нашей фамилии и имена, я хочу, чтобы это передавалось из поколения в поколение», - привел слова Бедроса Киркорова его сын.

Когда певец вместе с сыном Мартином ехал на прощание с отцом, то показал ребенку этот перстень и сказал, что украшение будет его.

«С этого дня я этот перстень ношу. Буду носить. Он немножко велик, потому что у папы были более плотные руки. Велико не мало», - поделился артист.